В Николаеве еще два поклонника «русского мира» по сделкам с прокурорами получили условные сроки

Ленинский райсуд Николаева одобрил соглашения о признании виновности в отношении двух граждан и за оправдывание агрессии рф и глорификацию ее участников назначил обвиняемым испытательные сроки.

Об этом свидетельствуют соответствующие приговоры суда.

Так, уроженец Луганщины Сергей К. систематически в запрещенной российской соцсети Одноклассники делал репосты российской пропаганды.

Другой разоблаченный фигурант Игорь С. не только распространял чужие сообщения, но и сам активно делал разные сообщения.

Доказано, что через Telegram рассылал видео, где российские пропагандисты извлекут украинцев в смертях гражданских в Мариуполе, а также другую пропаганду в отношении других регионов Украины.

Кроме того, он и комментировал ситуацию в Николаеве. В частности, поклонник оккупантов после обстрела Николаева отправлял в Telegram видео и писал о приблизительной локации. Впоследствии он писал, что попали в здание гостиницы «Ингул» и добавил: «В ней были размещены уцелевшие вояки ВСУ». Также в дальнейшем он восхвалял «высокоточное» оружие россиян, радовался ударам по ВСУ и заявлял об отсутствии потерь среди гражданского населения в результате обстрелов оккупантов.

Обвиняемые подписали с прокурором соглашение о признании виновности по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины. В ней стороны обсудили меру наказания - лишение свободы сроком на пять лет без конфискации имущества с одновременным освобождением от тюрьмы с назначением двух лет испытательного срока.

Напомним, как в Николаеве суд вместе с прокуратурой «наказали» женщину за годы работы на российскую разведку двумя годами условно.