В ОГП уверены, что в судах докажут причастность и привлекут к ответственности иранцев, которые причастны к поставке дронов для рф

У органов и следствия нет никаких сомнений, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов в рф.

Об этом заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Юрий Белоусов, передает пресс-служба ведомства.

«У нас есть эта информация, подтверждающая причастность Ирана к этому. И мы будем доказывать виновность этих должностных лиц, этих физических лиц как в национальных судах, так и в международных судах, используя для этого доказательную информацию. И именно сейчас органы следствия и прокуратуры собирают доказательства, которыми мы сможем убедить суд в их причастности к этим преступлениям», - подчеркнул Юрий Белоусов.

Прокурор добавил, что в этих целях сейчас проводится сотни следственных действий, сотни экспертиз, которые в ближайшее время будут завершены. Он заверил в достаточности доказательств доказательства вины должностных и физических лиц Ирана, а также представителей любых других стран, способствующих Ирану в разработке или поставке этих дронов, их использование в Украине, заверив, что «мы сможем все это доказать в судах и все эти лица будут привлечены к ответственности».

«Для нас важно проследить всю цепочку, начиная от производства до поставки и непосредственного использования. Конечно, все эти лица, которые поставляют комплектующие, собирающие эти дроны, обучающие россиян использовать эти дроны и лица, непосредственно их запускающие по нашим гражданам, по нашим городам – все они должны быть идентифицированы», - подчеркнул прокурор.

Напомним, как США ввели санкции против иранских разработчиков дронов и ракет, использующих американские детали.