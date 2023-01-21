Еще одного оккупанта отдали под суд за изнасилование и издевательство над мирными жителями Киевщины

В Броварской горрайонный суд Киевской области направили обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины). в отношении 20-летнего военного 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской армии Центрального военного округа вс рфродом из поселка Новохоперского Воронежской области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Следствием установлено, что 8 марта 2022 года 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вс рф оккупировали населенный пункт на Киевщине. Российские военнослужащие сразу начали запугивать мирное население. Уже в первые дни оккупации они отобрали мобильные телефоны у всех жителей села.

10 марта российские военнослужащие ворвались во двор дома местной медсестры. Мужчину, проживавшего с ней, оккупанты заподозрили в сотрудничестве с ВСУ. Обвиняемый поставил его на колени. оккупанты начали бить мужчину ногами и стрелять над головой. Женщина была свидетелем этого. Ее удерживали, не давая вмешаться.

На следующий день тот же российский военный пришел в дом пострадавшей с ее телефоном, обвиняя ее также в сотрудничестве с ВСУ. Он отвел ее в заброшенный дом с намерением вроде бы «разобраться». По словам потерпевшей, на полу дома было много использованных презервативов.

Обвиняемый изнасиловал женщину, угрожая убийством мужчины. В это время постоянно держал у тела женщины пистолет, угрожая им.

Напомним, что следствие установило 155 случаев сексуального насилия со стороны оккупантов, но реальное количество таких преступлений значительно больше.