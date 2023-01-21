В «Энергоатоме» заявили, что оккупанты не могут запустить в работу ни один энергоблок ЗАЭС из-за своих же действий

Российские оккупанты не могут запустить в работу ни один энергоблок Запорожской АЭС из-за отказа части украинского персонала сотрудничать.

Об этом сообщает «Энергоатом».

Отмечается, что острый дефицит персонала на станции оккупанты создали самостоятельно, когда запретили проход на территорию АЭС тем работникам станции, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор со структурами «Росатома». Так на станции стало не хватать почти 1500 специалистов.

Сейчас оккупанты пытаются найти персонал для украинской АЭС на территории самой россии. Но, как выяснилось, дефицит специалистов – не единственное препятствие для запуска станции в работу.

«Запустить блоки мешает и постепенная деградация специализированного оборудования, которую рашисты своим гореуправлением спровоцировали из-за несоблюдения необходимого температурного режима», – говорят в Энергоатоме.

Напомним, глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС ухудшается, необходимы промежуточные меры.