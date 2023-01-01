Потери россии в Украине превысили всю армию, которую она собрала до 24 февраля, — СМИ

фото The New York Times Число российских потерь на войне в Украине достигло 188 тысяч человек. Такое количество убитых и раненых США представили союзникам на саммите НАТО, прошедшем 20 января на авиабазе Рамштайн в Южной Германии.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на разведку США.

Генерал армии США Марк Милли признал, что российская армия уже потеряла "огромное количество жертв". Он не назвал точную цифру, но подчеркнул, что она уже "значительно превышает 100 тысяч человек".

Перед началом войны россия сосредоточила на границе с Украиной около 150 000 военных, сообщало Минобороны США. По их данным, впоследствии эти части были переброшены в Украину.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер перед вторжением говорил, что Россия могла собрать на границе с Украиной от 169 до 190 тысяч военнослужащих. Таким образом, за 11 месяцев войны россия потеряла убитыми и ранеными почти всю армию, собранную перед 24 февраля.

Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Шойгу, за все время войны в Украине погибли 5937 военнослужащих.