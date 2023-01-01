ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За прошедшие сутки обстрелов оккупантами территории Николаевской области не зафиксировано

Уже 333-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.
ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 21 января, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 22 января.
Информация постоянно обновляется:
08:33 Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 120760 (+600) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3145 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6268 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2144 (+9) ед,
- РСЗО – 445 (+2) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов – 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли/катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,
- специальная техника – 193 (+0).
Данные уточняются.
08:02 За прошедшие сутки обстрелов оккупантами территории Николаевской области не зафиксировано.
07:32 Ночью оккупанты обстреляли Марганецкую общину, больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродованы лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание.
06:42 Генштаб ВСУ в своей утренней сводке сообщает, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются.
05:05 Бригада быстрого реагирования Нацгвардии обнаружила и уничтожила помещение с российскими солдатами в районе Бахмута.
00:15 В городе Гуляйполе в Запорожской области в результате обстрела со стороны армии российской федерации погибла женщина.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.
«Вчера в Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения», — говорится в сообщении.
В общей сложности, по данным Старуха, за минувшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили общины. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов.
00:05 россияне нанесли удар по Марганецкой общине на Днепропетровщине по реактивной артиллерии.
Об этом сообщается на странице главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
«Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая община в Никопольском районе», – говорится в сообщении.
Лукашук отметил, что днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО.
«Есть разрушение на одном из промышленных предприятий, масштабы выясняются. В результате атаки с людей никто не пострадал», – добавил глава облсовета.