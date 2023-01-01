ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За прошедшие сутки обстрелов оккупантами территории Николаевской области не зафиксировано

Уже 333-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 21 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 января.

Информация постоянно обновляется:

08:33 Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили:

- личного состава – около 120760 (+600) человек ликвидировано, - танков ‒ 3145 (+5) ед, - боевых бронированных машин ‒ 6268 (+12) ед, - артиллерийских систем – 2144 (+9) ед, - РСЗО – 445 (+2) ед, - средства ПВО - 220 (+0) ед, - самолетов – 287 (+0) ед, - вертолетов - 277 (+0) ед, - БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892 (+1), - крылатые ракеты ‒ 749 (+0), - корабли/катера ‒ 17 (+0) ед, - автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед, - специальная техника – 193 (+0).

Данные уточняются.

08:02 За прошедшие сутки обстрелов оккупантами территории Николаевской области не зафиксировано.

07:32 Ночью оккупанты обстреляли Марганецкую общину, больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродованы лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание.

06:42 Генштаб ВСУ в своей утренней сводке сообщает, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются.

05:05 Бригада быстрого реагирования Нацгвардии обнаружила и уничтожила помещение с российскими солдатами в районе Бахмута.

00:15 В городе Гуляйполе в Запорожской области в результате обстрела со стороны армии российской федерации погибла женщина.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

«Вчера в Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения», — говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным Старуха, за минувшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили общины. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов.

00:05 россияне нанесли удар по Марганецкой общине на Днепропетровщине по реактивной артиллерии.

Об этом сообщается на странице главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

«Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая община в Никопольском районе», – говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО.