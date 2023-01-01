Спикер госдумы рф угрожает НАТО ядерным оружием за поставки Украине наступательного вооружения

Спикер российского парламента вячеслав володин угрожает странам НАТО ядерным оружием и «катастрофой, которая уничтожит их».

Об этом Володин написал в Telegram.

«Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия», - пишет он.

Володин добавил, что «учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны».

«Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», - резюмировал он.

Напомним, что накануне встречи в формате «Рамштайн» медведев снова принялся угрожать ядерной войной.