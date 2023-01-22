Информацию о перемещении украинских военнопленных в рф предоставляют уже вернувшиеся из плена защитники, – Координационный штаб

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали р процедурах возвращения украинских военных из плена и репатриации тел погибших защитников.

Сообщение опубликовано в Telegram штаба по итогам встречи с семьями военных.

Представитель Координационного штаба подчеркнул, что отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне сложно.

«Информацию о вероятном месте содержания пленника можно узнать от военнослужащих, которые вернулись из плена», – рассказали в штабе.

В сообщении отметили, что то же касается и здоровья пленных: рф об этом официально ничего не сообщает. Получить такую информацию можно от возвращенных из плена военных либо от Международного комитета Красного Креста (МККК), если его представители посетили место содержания и анкетировали пленных. С согласия пленного МККК может проинформировать родственников или государственные органы.

«Если у семьи пленного или пропавшего без вести военнослужащего появляется новая информация о состоянии его здоровья или ранении, следует передать ее в Координационный штаб и Национальное информационное бюро», – добавили в сообщении.

Отдельно поднималась тема репатриации тел погибших защитников. Представитель штаба отметил, что по возвращении тела проводится ДНК-экспертиза, образец ДНК вносится в базу Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Но сроки выполнения этих операций могут отличаться в зависимости от нагрузки на лаборатории.

«Представитель штаба акцентировал внимание на том, что в случае, когда нет тела, совпадения ДНК, решения суда или свидетельства о смерти военнослужащего – этот человек подается на обмен», – добавили в штабе.



Напомним, Украина передала рф список 500 пленных гражданских с требованием их освобождения, судьба еще тысяч людей неизвестна.