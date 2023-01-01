На беларусском заводе производят «зубы дракона» для россии

В беларуси на заводе «Гомельжелезобетон» уже больше месяца производят «зубы дракона» и отправляют их в россию.
Об этом сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» в Telegram со ссылкой на ресурс «Флагшток — Гомельшчына».
«Это квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона высотой 90–120 см, впервые использовавшиеся во время Второй мировой войны для препятствования движению танков и мотопехоты. К примеру, они использовались в 30-х при создании линии Зигфрида. И вот спустя 80 лет их используют вновь…», – говорится в сообщении.
Российские войска устанавливают такие бетонные пирамиды во временно оккупированном Крыму, Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области, а также в Белгородской области рф, добавили расследователи.
Их перевозят грузовиками, чаще всего марки КамАЗ, с номерами как рф, так и рб. В одном грузовике замечают в среднем по 15−20 «зубов дракона».
«Перевозка бетонных помех может свидетельствовать о создании линии обороны в Гомельской области (беларусь) или Брянской области рф», – цитирует «Флагшток — Гомельшчына» мониторинговая группа.