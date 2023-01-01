На беларусском заводе производят «зубы дракона» для россии

В беларуси на заводе «Гомельжелезобетон» уже больше месяца производят «зубы дракона» и отправляют их в россию.

Об этом сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» в Telegram со ссылкой на ресурс «Флагшток — Гомельшчына».