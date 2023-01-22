Донбасс, юг и Киев, - секретарь СНБО рассказал о возможных направлениях новых ударов рф

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что идет новый важный и трудный этап войны, на котором россия пытается выполнить "задачу максимум".

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

“У российской химеры Силы обороны Украины срубили одну из голов, может и несколько, но остались еще… москва ничему не научилась и ничего не поняла, она не отказалась от максималистских целей – уничтожить Украину… Для достижения своей цели путин нанес Украине военное поражение стратегической по характеру и последствиям. Ему нужен "украинский сталинград". В крайнем случае, он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцева-2”, - рассказал Данилов.

Он пояснил, что россияне концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта.

“Задача максимум – осуществление прорыва на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек поставки оружия. И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий… россия готовится к наступлению, первым признаком которого согласно постоянной тактике является реализация активных информационных мер”, - считает Данилов.

Он отметил, что россия обречена проиграть, но еще не время расслабляться.