Донбасс, юг и Киев, - секретарь СНБО рассказал о возможных направлениях новых ударов рф

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что идет новый важный и трудный этап войны, на котором россия пытается выполнить "задачу максимум".
Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".
“У российской химеры Силы обороны Украины срубили одну из голов, может и несколько, но остались еще… москва ничему не научилась и ничего не поняла, она не отказалась от максималистских целей – уничтожить Украину… Для достижения своей цели путин нанес Украине военное поражение стратегической по характеру и последствиям. Ему нужен "украинский сталинград". В крайнем случае, он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцева-2”, - рассказал Данилов.
Он пояснил, что россияне концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта.
“Задача максимум – осуществление прорыва на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек поставки оружия. И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий… россия готовится к наступлению, первым признаком которого согласно постоянной тактике является реализация активных информационных мер”, - считает Данилов.
Он отметил, что россия обречена проиграть, но еще не время расслабляться.
“Враг действительно сильный и коварный, его недооценка смертельно опасна. У него еще есть большой ресурс – человеческая масса, но масса – не народ, вставший на защиту Родины и собственной семьи. У него еще остались ракеты и тона военного железа. Он умнеет, набирается опыта и учится на ошибках. Об этом нужно знать, помнить и учитывать”, – подчеркнул секретарь СНБО.