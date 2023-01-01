Оккупантам не дают накопить артиллерию на Кинбурне, чтобы он не мог обстреливать Николаев, - командующий ОК «Юг»

ВСУ не дают возможности оккупантам накапливать артиллерию на Кунбурнской косе, чтобы они не могли обстреливать Николаев.

Об этом в интервью изданию Главком рассказал командующий Оперативного командования Сухопутных войск Юг генерал-майор Андрей Ковальчук.

- С освобождением Николаевской области, Херсона, линия фронта сдвинулась еще дальше от Николаева. Именно поэтому город враг стал меньше обстреливать. Ведь на большом расстоянии только реактивные системы залпового огня могут наносить удары. Сейчас, бывает, из Кинбурнской косы прилетает по Николаеву. К сожалению, пока у врага есть возможность наносить такие удары. Именно поэтому мы их атакуем, чтобы не дать накопить артиллерию на косе, – объяснил Ковальчук.

В то же время, по его словам, в ВСУ пока нет возможности на 100% защитить от обстрелов Херсон.

– Практически на 100% этого сделать без освобождения левобережной части Херсонской области невозможно. Даже если будет полностью создана система контрбатарейной борьбы на этом участке фронта, над чем мы сейчас работаем, она не сможет предотвратить хотя бы первый выстрел, который сможет во время атаки нанести враг. Только после первого выстрела мы сможем оперативно отреагировать и уничтожить их настройки, не дать им возможность продолжить обстрел. Но ведь и первым выстрелом враг может убить наших людей, - добавил командующий ОК «Юг».

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, почему отдельное увольнение Кинбурнской косы не целесообразно.