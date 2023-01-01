Оккупанты на четырех военных грузовиках вывезли все оборудование из больницы Скадовска

Российские военные вывезли все оборудование из Центральной больницы оккупированного города Скадовск Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

«Очередная больница на временно оккупированных территориях осталась без всего оборудования. На этот раз – это Центральная больница города Скадовск, Херсонской области. Оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян», – говорится в сообщении.

Как отмечают в ССО, на фоне перехода гражданских больниц на временно оккупированных территориях в военные госпитали, гуманитарный кризис среди гражданского населения продолжит обостряться.

«Россияне делают все, чтобы максимально побудить жителей временно оккупированных территорий соглашаться на «эвакуацию» на территорию рф. А фактически депортацию в регионы рф, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа», – добавили в центре нацсопротивления.

В центре призвали гражданское население выезжать на подконтрольную украинскому правительству территории.



Напомним, оккупанты отказывают украинцам в медуслугах, используя профильные больницы лишь для лечения раненных захватчиков, - Маляр.