Весна и начало лета будут решающими в войне, - представитель ГУР

Донецкой и Луганской областям предстоят тяжелые и решающие бои.
Об этом в интервью Delfi заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
– Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление россии, запланированное на это время, провалится, это станет крахом россии и путина, - отметил он.
В то же время, добавил представитель ГУР МО, новое нападение россиян на Киев из Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.
- Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны... Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап – весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: сменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия осуществляет перегруппировку. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях, - сказал Скибицкий.