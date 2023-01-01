Весна и начало лета будут решающими в войне, - представитель ГУР

Донецкой и Луганской областям предстоят тяжелые и решающие бои.

Об этом в интервью Delfi заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление россии, запланированное на это время, провалится, это станет крахом россии и путина, - отметил он.

В то же время, добавил представитель ГУР МО, новое нападение россиян на Киев из Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.