ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский сообщил, что в Украине продолжат мобилизацию и создадут резервы ВСУ

Уже 334-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 22 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 января.

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00:32 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство получило задачу создать резервы личного состава, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий.

Об этом он сказал на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко, пишет Громадське.

- Это (воевать) сложно по разным причинам – и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным, – отметил глава государства.

Он добавил, что важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.

Зеленский подчеркнул, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, далее командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

00:30 Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит танки Leopard Киеву, сообщила глава МИД ФРГ Аналена Бербок.

00:21 Украинские пилоты вертолетов маневрируют на низких высотах.