Пригожин начал терять авторитет в глазах путина после неудачных попыток захватить Бахмут, – ISW

После неудачных попыток захватить Бахмут владелец частной военной компании «Вагнер» евгений пригожин потерял власть и авторитет в глазах президента рф владимира путина. Теперь тот хочет сместить акцент назад на регулярную русскую армию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики заявили, что «звезда финансиста группы «Вагнера» евгения пригожина «начала заходить» после нескольких месяцев видимого подъема после того, как он не смог выполнить обещания захватить Бахмут собственными силами.

Путин, вероятно, обратился к пригожину и его союзнику, генералу армии сергею суровикину с просьбой продолжить усилия, направленные на то, чтобы сломать волю Украины и ее западных сторонников продолжать войну после того, как российские вооруженные силы достигли кульминации и потерпели катастрофические.

В то же время министерство обороны и генеральный штаб рф во главе с сергеем шойгом и генералом армии валерием герасимовым, соответственно, сосредоточили свое внимание на мобилизации российских резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий регулярных российских вооруженных сил, но они не имели большой надежды достичь чего-то решающего осенью и в начале зимы 2022 года.

Путин, очевидно, решил дать пригожину и суровикину шанс показать, что они могут сделать с мобилизованными заключенными, с одной стороны, и жестокой воздушной кампанией, направленной на украинскую гражданскую инфраструктуру, с другой.

Как отмечают эксперты ISW, обе попытки провалились.

Похоже, в период своего подъема пригожин решил, что его звезда действительно сошла, и что он может бросить вызов герасимову и даже шойгу за первенство в российских военных делах. Но эти надежды, похоже, оказались тщетными.

В институте предполагают, что путин решил отказаться от поддержки пригожина и его нерегулярных сил и снова положиться на герасимову, шойгу и российские вооруженные силы.

Такое решение путина, по мнению экспертов, маргинализирует группу "Вагнера" и группировку "силовиков", которые, тем не менее, продолжают воевать в Украине.

Путин также пытается восстановить авторитет и репутацию минобороны рф, сильно подорванных неудачами в 2022 году и в течение многих месяцев подвергавшихся жестким нападкам со стороны фракции «силовиков».

Пригожин, вероятно, думал, что его усилия в Украине продолжат оказывать ему военную и политическую власть в россии.

Однако, говорится в отчете ISW, интенсификация боев за Бахмут в декабре и ее дальнейшая кульминация также могут свидетельствовать о том, что пригожин пытался и не смог затмить российские минобороны до начала 2023 года.

Недавнее очевидное падение авторитета и влияние пригожина, вероятно, отражает реальные ограничения его фактической власти, отмечают аналитики.

Аналитики института отмечают: «Пригожин вряд ли навсегда покинет круг путина. И он может подняться, если герасимов и его окружение снова подведут путина». Но сейчас пригожин, очевидно, «списанная» сила в кремлевском окружении.

Учитывая предварительные выводы, эксперты подводят итоги, что действия путина вернули россия на путь восстановления своей армии. «НАТО следовало бы обратить внимание на это развитие событий как на вопрос собственной будущей безопасности», несмотря на то, что оно может сигнализировать для Украины, говорится в отчете.

Напомним, в разведке рассказали, как «повар путина» пытается усилить свои позиции во власти рф.