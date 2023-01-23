В Сумах СБУ задержала вражеского агента, пытавшегося устроиться в управление оборонной работы ОВА

В Сумах задержан агент фсб, получивший от врага задачу устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В случае успешного проникновения в ряды госучреждения он должен был скрыто собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии рф.

Полученные сведения планировалось передавать врагу через закрытые каналы электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов.

Однако сотрудники СБУ помешали этим намерениям – разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали возле административного здания местного ОВА.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого фсб завербовало перед началом полномасштабного вторжения.

Злоумышленник согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.

После 24 февраля 2022 года по указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона.

Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей.

Чтобы максимально обезопасить российского агента от разоблачения, оккупанты рассчитывались за его «услуги» криптовалютой.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена, совершенное в условиях военного положения»).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.