Николаевский нардеп Чорноморов вместе с коллегами Верховной Рады просят решить вопрос деятельности запрещенных партий: Что предлагают для рассмотрения?

Автор коллажа: Движение Честно Народный депутат Украины Артем Чорноморов вместе с рядом других нардепов подписал письмо, которым парламентарии просят рассмотреть целый пакет законопроектов о лишении мандатов всех депутатов от всех запрещенных судом партий.

Фото письма в адрес председателя Верховной Рады, которым нардепы просят спикера Парламента внести ряд законопроектов на рассмотрение сессии, опубликовал тг-канал «Тероборона Южноукраинска».

«Нардепы должны рассмотреть целый пакет законопроектов о лишении мандатов всех депутатов от всех запрещенных партий! Артем Чорноморов , представляющий наш город, также подписал это обращение. Спасибо Артем, что слышите требования людей. На проблеме с предателями уже нужно ставить жирную точку», – говорится в сообщении.

В письме указано, что речь идет о законопроектах 7694, 7476, 7476-1, 7476-2, 7476-3. Законопроектом 7694 предлагают «прекратить досрочно полномочия народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в избирательных округах, избранных от политической партии «Оппозиционная платформа – при жизни», в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и выездами на постоянное проживание за пределы Украины». Также там прилагается список 42 депутатов , которых авторы законопроекта просят оставить без мандата.

Проект 7476, автором которого является Кабмин, предлагает отозвать местных депутатов от запрещенных судом партий. При этом, если количество таких депутатов составит более половины от состава местного совета, на время действия военного положения, предлагается вводить военно-гражданские администрации.

Альтернативный к проекту Кабмина 7476-1 предлагает автоматически делать уже избранных от запрещенных партий депутатов внефракционными:

«В случае запрета политической партии, местная организация которой представлена депутатской фракцией в соответствующем местном совете, такая депутатская фракция в день вступления судебного решения о запрете соответствующей политической партии законной силы считается распущенной, а депутаты, входящие в состав такой фракции – внефракционные, о чем председательствующим производится соответствующее объявление на ближайшем заседании местного совета».

В свою очередь еще два альтернативных проекта принципиально не отличаются от того, что предложили другие авторы. Из интересного авторы одного из проектов предлагают оставлять без мандатов тех депутатов, которые не подадут председателю совета заявления, о прекращении членства в запрещенной партии. Другие предлагают покидать места, занятые в результате выборов на округах, вакантными.

Напомним, что на сессии Николаевского городского совета 22 ноября депутат Евгений Павлович поднял вопрос о деятельности в городском совете фракции запрещенной партии ОПЗЖ. Он считает, что фракции должны были заявить о самороспуске, ведь деятельность партии запретил суд. Однако таких заявлений от представителей фракции не поступало. Секретарь городского совета Дмитрий Фалько и глава фракции ОПЗЖ Артем Ильюк отметили, что если нет партии, то нет и фракции. Но такой ответ депутата Павловича не устроил. Поэтому юридическому департаменту поручили подготовить разъяснение, должна ли распуститься фракция ОПЗЖ. Но, несмотря ни на что, депутаты Николаевского горсовета не смогли внести изменения в Регламент горсовета относительно автоматического роспуска фракции запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Также вопросы деятельности запрещенных партий поднимали и в Южноукраинске. Тогда там семь депутатов Южноукраинского горсовета не поддержали обращение для решения вопроса деятельности запрещенных пророссийских партий.