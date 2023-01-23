«Фиксируются искусственные, надуманные «нарушения»: В январе вдвое сократилось количество судов, ежедневно проходящих Босфор «зерновым коридором»

В январе 2023 через Босфор «зерновым коридором» ежедневно проходит в среднем 2-3 судна, что вдвое меньше, чем было в сентябре-октябре прошлого года, когда проходило в среднем по 6 судов.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает Минагрополитики.

«Если в сентябре-октябре среднемесячный пропуск через Босфор составлял 6 судов, то в январе эти показатели сократились вдвое – до 2–3 судов в день. За судами фиксируются искусственные, надуманные "нарушения". Под этим лицемерием страна-агрессор скрывает единственную цель: нанести Украине не только военное поражение, но и экономическое. Ослабить финансовое положение также и наших международных партнеров, а еще – повлечь за собой миграционный кризис, что обострит уже имеющиеся проблемы», – рассказал он.

Сольский напомнил, что даже в сложных условиях с начала полномасштабной войны Украина экспортировала более 40 миллионов тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки и обеспечила продовольствием сотни миллионов людей по всему миру.

Министр подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в поддержке международного сообщества и системных решений по вопросу саботажа работы «зернового коридора» со стороны российской стороны. Он также назвал три глобальных стратегических вещи, без которых невозможно развитие ни украинского агрорынка, ни мирового.

Сольский отметил, что прежде всего – это прекращение войны путем реализации украинской формулы мира. Второе – это обмен современными технологиями выращивания. По мнению министра, страны нетто-экспортеры с развитыми агротехнологиями могли бы делиться опытом с развивающимися странами. Это ускорит развитие фермерства и будет способствовать решению проблем с голодом.

«Третье – устранение любых барьеров на рынке продовольствия. Не должно быть торговых ограничений для производителей продукции, в том числе продуктов переработки. У всех должен быть доступ к пище», – отметил глава Минагрополитики.

Он добавил, что безбарьерность торговли относится и к работе «зернового коридора», ведь от его беспрепятственной работы напрямую зависит продовольственная безопасность мира.

«Россия умышленно ограничивает экспорт украинского продовольствия. Объективных причин для этого нет. Это часть их гибридной войны», – подчеркнул министр.

Напомним, что в результате Украины ежемесячно недоэкспортирует около 2-3 миллионов тонн продовольствия.