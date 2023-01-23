Николаевские патрульные рассказали детали задержания вооруженных разбойников, отобравших автомобиль в Одесской области

У задержанных в Николаевской области мужчин за угон автомобиля обнаружили разнообразное оружие.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

Как сообщалось, 21 января владелец автомобиля Toyota подвозил двух мужчин из Измаила в Одессу. В районе села Маяки пассажиры напали на него, ударили ножом и угнали машину. Их задержали в Николаевской области.

Уже через полтора часа после получения сигнала о разбое, указанный автомобиль Toyota Camry заметил находившийся на выходном патрульное отделение тактической поддержки TacTeam Артем Паламарчук. Обнаружив автомобиль в городе, Артем следовал за транспортным средством на собственном авто и ориентировал коллег.

Через некоторое время патрульные Руслан Аннич, Владимир Алферьев и Артем Долгопятый остановили автомобиль и задержали мужчин по ориентировке.

В салоне автомобиля охранники порядка обнаружили личные вещи пострадавшего, а также оружие.

На место происшествия инспекторы вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств дела.