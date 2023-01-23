55 депутатов госдумы рф будут судить за признание «л/днр»

В суд направлены обвинительные акты в отношении 55 депутатов госдумы рф, голосовавших за признание независимости псевдореспублика «лнр/днр».

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

15 февраля прошлого года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 22 февраля российские депутаты проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «л/днр».

Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии.

24 февраля Россия подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке.

Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении депутатов госдумы рф.

Чиновникам грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Полный список из вышеупомянутых депутатов: