55 депутатов госдумы рф будут судить за признание «л/днр»

В суд направлены обвинительные акты в отношении 55 депутатов госдумы рф, голосовавших за признание независимости псевдореспублика «лнр/днр».
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
15 февраля прошлого года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, 22 февраля российские депутаты проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «л/днр».
Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии.
24 февраля Россия подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке.
Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении депутатов госдумы рф.
Чиновникам грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.
Полный список из вышеупомянутых депутатов:
- Авдеев Михаил Юрьевич, 06.03.1977 г.р.;
- Авксентьева Сардана Владимировна, 02.07.1970 г.р.;
- Аксаков Анатолий Геннадиевич, 28.11.1957 г.р.;
- Алехин Андрей Анатольевич, 09.02.1959 г.р.;
- Алимова Ольга Николаевна, 10.04.1953 г.р.;
- Аммосов Петр Револьдович, 22.09.1966 г.р.;
- Ананских Игорь Александрович, 06.09.1966 г.р.;
- Арапов Георгий Константинович, 11.09.1999 г.р.;
- Арефьев Николай Васильевич, 11.03.1949 г.р.;
- Боярский Сергей Михайлович, 24.01.1980 г.р.;
- Бурлаков Сергей Владимирович, 25.05.1971 г.р.;
- Бурляев Николай Петрович, 03.08.1946 г.р.;
- Бурматов Владимир Владимирович, 18.08.1981 г.р.;
- Бутина Мария Валерьевна, 10.11.1988 г.р.;
- Буцкая Татьяна Викторовна, 08.05.1975 г.р.;
- Валеев Эрнест Абдулович, 07.04.1950 г.р.;
- Валенчук Олег Дорианович, 14.09.1960 г.р.;
- Валуев Николай Сергеевич, 21.08.1973 г.р.;
- Симигин Павел Владимирович, 26.07.1968 г.р.;
- Васильев Владимир Абдуалевич, 11.08.1949 г.р.;
- Василькова Мария Викторовна, 13.02.1978 г.р.;
- Веллер Алексей Борисович, 09.01.1966 г.р.;
- Веремеенко Сергей Алексеевич, 26.09.1955 г.р.;
- Власова Вероника Валерьевна, 02.11.1966 г.р.;
- Водолацкий Виктор Петрович, 19.08.1957 г.р.;
- Водянов Роман Михайлович, 25.11.1982 г.р.;
- Володин Вячеслав Викторович, 04.02.1964 г.р.;
- Вольфсон Илья Светославович, 08.06.1981 г.р.;
- Воробьев Андрей Викторович, 24.07.1985 г.р.;
- Вороновский Анатолий Владимирович, 28.12.1966 г.р.;
- Вторигина Елена Андреевна, 17.08.1957 г.р.;
- Выборный Анатолий Борисович, 08.06.1965 г.р.;
- Вяткин Дмитрий Федорович, 21.05.1974 г.р.;
- Гаджиев Абдулхаким Кудбудинович, 13.02.1966 г.р.;
- Гаджиев Мурад Станиславович, 31.07.1961 г.р.;
- Гаджиев Руслан Гаджиевич, 29.08.1978 г.р.;
- Гарин Олег Владимирович, 26.12.1973 г.р.,
- Гасанов Джамаладин Набойович, 05.08.1964 г.р.,
- Геккиев Заур Далхатович, 12.02.1961 г.р.,
- Германова Ольга Михайловна, 26.09.1961 г.р.,
- Гетта Антон Александрович, 29.04.1980 г.р.,
- Гильмутдинов Динар Загитович, 10.08.1969 г.р.,
- Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 03.09.1962 г.р.,
- Гимбатов Андрей Петрович, 19.07.1979 г.р. ;
- Гладких Борис Михайлович, 16.02.1983 г.р.;
- Говырин Алексей Борисович, 26.05.1983 г.р.;
- Голиков Олег Александрович, 21.10.1968 г.р.,
- Гончаров Николай Александрович, 13.01.1984 г.р. ;
- Пономарев Аркадий Николаевич, 16.05.1956 г.р.;
- Попов Евгений Георгиевич, 11.09.1978 г.р. ;
- Прокопьев Александр Сергеевич, 05.08.1986 г.р. ;
- Птицын Роман Викторович, 08.09.1975 г.р.;
- Разворотнева Светлана Викторовна, 25.03.1968 г.р.;
- Ревенко Егений Васильевич, 22.05.1972 г.р.;
- Резник Владислав Матусович, 17.05.1954 г.р.