Взрывчатку в украинское посольство в Испании прислала российская разведка, которая использовала ультраправых экстремистов, - СМИ

В США и Европе считают, что за отправкой писем со взрывчаткой в адрес украинского посольства в Испании, а также в канцелярию премьера, Минобороны, компании по производству оружия и других стоит российская разведка. Она поручила сделать это ультраправым организациям.

Об этом пишет Бабель.

В последние недели следствие в Испании сосредоточило свое внимание на «российском имперском движении» – радикальной группировке, которая имеет членов и партнеров по всей Европе, а также учебные центры военного типа в Санкт-Петербурге. Они добавили, что группа, которую Госдепартамент США признал глобальной террористической организацией, считают, имеет связи с российскими спецслужбами. Важные члены группы находились в Испании и местная полиция отследила их связи с ультраправыми испанскими организациями.

Официальные лица США говорят, что российские офицеры, руководившие этой кампанией, похоже, намеревались застать врасплох европейские правительства и, возможно, проверяли свои связи в Европе на случай, если москва решит обострить конфликт.

Очевидная цель акции заключалась в том, чтобы показать, что Россия и ее муртады могут наносить террористические удары по всей Европе, в частности в столицах государств-членов НАТО, которые помогают Украине защищаться.

Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв , в результате чего легкое ранение получил сотрудник учреждения. В руках коменданта взорвался конверт, поступивший в посольство. После этого министр иностранных дел Украины поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а власти Испании заявили, что рассматривают взрыв как теракт.

После этого конверты со взрывными устройствами получили компания Instalaza, производящая оружие для Украины, канцелярия премьера Испании, Минобороны, авиабаза Торрехон-де-Ардос и посольство США в Испании.