Норвежская полиция задержала сбежавшего командира «вагнеровцев», который просил об убежище

Полиция Норвегии задержала бывшего командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, недавно сбежавшего в эту страну и попросившего политическое убежище.

Об этом сообщил норвежский национальный вещатель NRK.

Медведев был задержан в соответствии с законом об иммиграции и сейчас рассматривается, следует ли его взять под стражу, сообщил представитель юридического подразделения отдела иммиграции полиции Йон Андреас Йогансен.

Медведева допросили о его деятельности в рядах российской частной военной компании.

Адвокат Брюньульф Риснес подтверждает, что его клиент был арестован. Он сообщил о спорах о мерах безопасности в отношении Медведева и о проблемах с адаптацией.

Медведев, со своей стороны, утверждает в новом видео, которое взяли под стражу, а затем депортируют из Норвегии. Он говорит Gulagu.net, что опасается, что его ожидает жестокое убийство, если его отправят в рф.

Бежавший из россии Медведев пересек российско-норвежскую границу в Арктике, заявил, что боялся за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими зэками, которых привезли воевать в Украину.

Медведев был командиром подразделения, в которое входил Евгений Нужин – наемник «Вагнера», казнь которого кувалдой зафиксировали на видео, появившемся в сети в ноябре.

Напомним, как наемник ЧВК "Вагнера" и сотрудница ФСБ пригласили политическое убежище во Франции.