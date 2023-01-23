Семь миллионов гривен планирует потратить мэрия Николаева на уход за фонтанами и озеленением Соборной площади

Департамент ЖКХ планирует заключить договор на обслуживание площади Соборная, которая до сих пор не введена в эксплуатацию после работ по ее реконструкции. На 2023 год это уже второй тендер, а компания, которая должна была получить договор подряда, почти в два раза повысила цену за свои работы, после отмены первых торгов.

Информация о закупке опубликована на сайте Prozorro.

В частности, на странице тендера указано, что ДЖКХ намерено подписать договор на «уход за объектом благоустройства: площадь Соборная с фонтанами, водопроводом и техническим помещением, расположенная в Центральном районе г. Николаева» с ООО «Интерсвитсервис». Компания вызвалась взяться ухаживать за Соборной площадью за 7,6 миллиона гривен.

За эти деньги ее работники должны до конца года очищать площадь от случайного мусора при сильной засоренности с сопутствующими работами, чистить дорожки и лестницы от снега и льда, содержать фонтан и водопровод.

Интересно, что в конце года эта компания предлагала взяться за эти работы за 4 миллиона гривен. Однако первые торги были отменены, а сумма будущего договора выросла почти вдвое.

Об «Интерсвитсервисе» известно, что в прошлом году она отвечала за озеленение Корабельного района. Тогда с этой компанией договор подписал директор коммунальной компании «Николаевские парки» Дмитрий Чучмай. На момент подписания сумма договора составляла более 17 миллионов гривен, однако по состоянию на октябрь месяц объем закупки уменьшился и КП должно было заплатить «Интерсвитсервису» не более 4 миллионов гривен. Сколько по факту получила компания за свои работы, пока неизвестно. Директором и собственником компании указан Валерий Бакшалов.

В прошлом году благоустройством территории Соборной площади, доступ к которой был временно ограничен из-за введения в действие военного положения, занялась предпринимательница Елена Замороцкая. За эту работу ФЛП получила почти миллион гривен (952 тысячи 175 гривен).

Как известно, площадь Соборная все еще не введена в эксплуатацию. Напомним, что Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены на 9 сентября 2019 года. Как известно, общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год сначала депутаты запланировали всего 35 миллионов гривен. С 14 сентября 2019 недостроенную Соборную площадь активно эксплуатируют, за что инспекторы управления ГАСК оштрафовали ДЖКХ на 1 миллион 800 тысяч гривен. На май 2020 года ДЖКХ Николаева не заплатил ₴ 1,8 миллиона штрафа за эксплуатацию недостроенной Соборной площади и теперь судится с ГАСКом. Мэр Николаева назвал штраф за эксплуатацию недостроенной Соборной площади политическим и никчемным , поэтому его обжалуют в суде.

В настоящее время продолжается следствие по поводу возможных злоупотреблений при реконструкции площади Соборной. Добавим, что во время судебного заседания по избранию меры пресечения для вице-мэра Николаева – директора Департамента ЖКХ Сергея Коренева, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил суду, что детективы НАБУ во время проведения досудебного расследования не нашли всех оригиналов документов по реконструкции Соборной площади .

В частности, после обыска были арестованы документы фирмы-проектанта («Урбан-Контракт»), монтировавшей фонтаны («Империя воды Украина») компании, поставщиков гранита («Укр-гранит»), предприятия, проводившего экспертизу проектно-конструкторской. документации («НИИпроектреконструкция»). Также все документы по реконструкции Соборной площади были изъяты и арестованы у генподрядчика из Одессы «Пик-Буд».

Детективам НАБУ пришлось восстанавливать доказательную базу после того, как уголовное производство было передано в антикоррупционное агентство от Николаевского СБУ. Подробной информации о том, оригиналы каких именно документов не попали в детективы НАБУ, до сих пор нет.

Тогда заместитель Сенкевича жаловался, что из-за НАБУ не может закончить реконструкцию Соборной площади и строительство дюкера в Варваровке.