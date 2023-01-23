В Николаеве суд передал на апелляцию дело предателя стремоусова, чтобы определить место рассмотрения

Обвинительный акт в отношении жителя Херсона кирилла стремусова, обвиняемого, в частности, в государственной измене, направлен в суд апелляционной инстанции для определения территориальной подсудности.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

«В Центральном районном суде г. Николаева состоялось подготовительное судебное заседание по обвинению жителя г. Херсон Кирилла С. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.2 ст.111, ч.5 ст.111-1 УК Украины. Согласно материалам дела, последний в период оккупации Херсон был заместителем, т.н. «председатели военно-гражданской администрации Херсонской области». Указанный обвинительный акт рассматривается коллегией судей в составе Олеси Деминской, Александра Чулупа под председательством Сергея Медюка. Обвиняемый, уведомленный должным образом о времени и месте судебного заседания, не явился», – говорится в сообщении.

Суд поставил решение вопроса о подсудности дела Центральному районному суду Николаева.

Прокурор отметил, что при направлении дела в суд руководствовались нормами ч.9 ст.615 УПК Украины, а именно направляли по месту нахождения органа досудебного расследования, в настоящее время это Центральный район Николаева, поэтому правила территориальной подсудности не нарушены.

В то же время согласно нормам УПК Украины определено, в частности, что уголовное производство осуществляет суд, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено уголовное правонарушение.

Согласно распоряжению Председателя Верховного Суда, территориальная подсудность Херсонского городского суда изменена на один из районных судов Одессы, что согласуется с ч.7 ст.147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

При этом коллегия судей постановила направить обвинительный акт в отношении Кирилла С. в Николаевский апелляционный суд для определения подсудности.

Как известно, 9 ноября 2022 года появилась информация, что стремоусов якобы погиб в ДТП. Это подтвердили российские оккупационные власти, появились фото с места аварии, но все еще остаются сомнения в судьбе коллаборанта, и как он погиб.

Напомним, что в Николаеве слушание дела коллаборанта сальдо тоже началось с неявки предателя и спора по поводу места рассмотрения производства.