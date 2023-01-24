ВАКС конфисковал в доход государства часть имущества российского миллиардера Шелкова

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 23 января, частично удовлетворил иск Министерства юстиции Украины относительно российского миллиардера Михаила Шелкова и взыскал в собственность государства его подсанкционное имущество.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении российского миллиардера, и применила к нему санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях".
В доход государства взыскано:
– 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ВСМПО ТИТАН Украина».
– квартиру общей площадью 175,5 кв м в Одессе;
– стояночное место в Одессе;
– состав рулонов нержавеющей стальной ленты общей площадью 2 411,3 кв. м в Никополе;
– комплекс в Никополе;
– квартиру общей площадью 68,5 кв м Никополе;
– трактор колесный;
– прицеп;
– автомобиль Lexus;
– четыре автомобиля Mitsubishi Pajerо Sport;
– денежные средства на банковских счетах;
Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.
Председательствующий судья по этому делу изложил особое мнение, с которым можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений № 991/6606/22.
Летом в АРМА передали корпоративные права, недвижимость, сырье и средства днепропетровской "ВСМПО Титан Украина", принадлежавшей российской корпорации "ВСМПО-Ависма", производящей титановые трубы. Сумма ареста – около 500 миллионов гривен.
Российская «материнка» из группы бизнесмена Михаила Шелкова входит в состав российской государственной корпорации «Ростех», по данным СБУ. Ее дочерние предприятия производят и снабжают для нужд армии РФ военную технику, оружие и боеприпасы.
Сам Михаил Шелков – бывший глава инвестиционного подразделения «Ростеха» и приближенный к нынешнему директору «Ростеха» Сергею Чемезову. Шелков находится под украинскими санкциями с октября 2022 года, а российская корпорация "ВСМПО-Ависма" - с 2021 года. При этом главой совета директоров «материнки» украинского ООО был Сергей Чемезов.
Следователи СБУ также установили, что из титановой продукции производства «ВСМПО-Ависма» изготовляют запчасти к самолетам, вертолетам, судам, находящимся на вооружении России, в том числе 8-й армии Южного военного округа рф.