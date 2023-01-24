ВАКС конфисковал в доход государства часть имущества российского миллиардера Шелкова

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 23 января, частично удовлетворил иск Министерства юстиции Украины относительно российского миллиардера Михаила Шелкова и взыскал в собственность государства его подсанкционное имущество.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении российского миллиардера, и применила к нему санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях".

В доход государства взыскано:

– 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ВСМПО ТИТАН Украина». – квартиру общей площадью 175,5 кв м в Одессе; – стояночное место в Одессе; – состав рулонов нержавеющей стальной ленты общей площадью 2 411,3 кв. м в Никополе; – комплекс в Никополе; – квартиру общей площадью 68,5 кв м Никополе; – трактор колесный; – прицеп; – автомобиль Lexus; – четыре автомобиля Mitsubishi Pajerо Sport; – денежные средства на банковских счетах;

Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.

Председательствующий судья по этому делу изложил особое мнение, с которым можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений № 991/6606/22.

Летом в АРМА передали корпоративные права, недвижимость, сырье и средства днепропетровской "ВСМПО Титан Украина", принадлежавшей российской корпорации "ВСМПО-Ависма", производящей титановые трубы. Сумма ареста – около 500 миллионов гривен.

Российская «материнка» из группы бизнесмена Михаила Шелкова входит в состав российской государственной корпорации «Ростех», по данным СБУ. Ее дочерние предприятия производят и снабжают для нужд армии РФ военную технику, оружие и боеприпасы.

Сам Михаил Шелков – бывший глава инвестиционного подразделения «Ростеха» и приближенный к нынешнему директору «Ростеха» Сергею Чемезову. Шелков находится под украинскими санкциями с октября 2022 года, а российская корпорация "ВСМПО-Ависма" - с 2021 года. При этом главой совета директоров «материнки» украинского ООО был Сергей Чемезов.

Следователи СБУ также установили, что из титановой продукции производства «ВСМПО-Ависма» изготовляют запчасти к самолетам, вертолетам, судам, находящимся на вооружении России, в том числе 8-й армии Южного военного округа рф.