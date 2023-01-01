В суде озвучили, через кого сливал информацию оккупантам экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры

В Приморском райсуде Одессы 23 января продолжили рассмотрение дела экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа, обвиняемого в госизмене. В ходе заседания озвучили лиц, которым Герман передавал информацию.

Об этом сообщает Odesa.online.

В ходе заседания сторона обвинения сообщила, что фигурант передавал данные российскому пропагандистскому блогеру Юрию Подоляку и одному из лидеров «днр», полевому командиру незаконного вооруженного формирования «ополчение Донбасса» Игорю Безлеру.

Юрий Подоляка родился в Сумской области. С 2014 года живет и работает в рф. 19 мая 2022 года Сумская областная прокуратура сообщила блогеру о подозрении в распространении информации, содержащей оправдывание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). С 15 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Игорь Безлер «Бес» – российский диверсант, подполковник военной разведки России, один из лидеров марионеточной «днр», полевой командир незаконного вооруженного формирования «ополчения Донбасса». Гражданин Украины хотя разные источники указывают, что у него было российское гражданство.

31 октября 2014 года прокуратура Украины предъявила официальные обвинения в похищении и содержании людей против их воли, пытках и умышленном убийстве. В 2021 году СБУ завершило расследование этого производства.

Напомним, в конце ноября Приморский райсуд Одессы принимал решение о закрытом заседании, чтобы предотвратить разглашение информации, что может повредить национальной безопасности и повлиять на ход боевых действий. Также ссылались на необходимость защитить персональные данные украинских военных, спасателей и стражей порядка в Николаевской области, особенности их работы в регионе.

Однако на публичности настояли родственники военнослужащих , погибших в Николаевской области, когда Герман возглавлял прокуратуру и, по версии обвинения, вел подрывную деятельность.

Также сообщалось, что Герман корректировал удар по Николаевской ОГА.

Еще напомним, как Безлер («Бес») судился в Петербурге с группой Bellingcat, требуя убрать все упоминания своего имени из ее расследований о сбитом пассажирском самолете.