«Их прибьют местные жители»: Ким считает, что высадка десанта на Николаевщине станет самоубийством для оккупантов

Николаевская область готова обороняться на случай российского десанта с моря, этот шаг будет для оккупантов самоубийством.

Об этом рассказал в эфире 24 канала глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

У него спросили, возможна ли высадка российского десанта возле Очакова или Николаева.

– Очень много работы проводится с военными по обороне области, защите рубежей, она сейчас непублична. Сейчас нам легче выстроить оборону из-за приобретенного опыта, военные уже работают с контрдесантными попытками. Враг уже высаживал десант. У нас есть резервы, мы рассчитываем, что все будет отражено, – сказал председатель ОВА.