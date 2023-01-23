ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский заявил, что Украина ответит на пограничные обстрелы на Сумщине и Харьковщине

Уже 335-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 23 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 января.

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0:35 Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит рф на обстрелы приграничных территорий.

- Мы видим, какие силы накапливает россия и знаем, как отвечать. Будет ответ врагу, безусловно, и на очередные террористические обстрелы наших пограничных территорий – Сумщины, Харьковщины. Украина не проявит слабости. Государство не проявит слабости, – подчеркнул Зеленский.

00:31 Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела российскими оккупационными войсками города Часов Яр. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня, повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла.

0:21 На очищение территории Украины от взрывоопасных предметов может понадобиться более десяти лет.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, передает DW.

- Треть территории Украины потенциально загрязнена взрывоопасными предметами в результате вторжения россии, - отметил он. - Основные направления, по которым работают саперы – это Донецкая, Николаевская, Харьковская, Херсонская область.

С начала широкомасштабного вторжения россии взрывотехники обезвредили более 316 тысяч взрывоопасных предметов и более 2160 авиационных бомб, очистив более 78 тысяч гектаров территории.