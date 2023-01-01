Рф может начать наступление в ближайшие месяцы, – ISW

Российские оккупационные войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

«Ранее ISW оценивал, что российские войска, возможно, готовятся к решающим усилиям (наступательному или оборонительному характеру) в Луганской области, и наблюдал передислокацию подразделений, таких как ВДВ, на направление Сватово-Кременная после побега России из Херсонской области», - сказано в отчете.

23 января глава российской думы вячеслав володин встретился в Тегеране со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Эбрагимом Райси с целью расширения двустороннего сотрудничества.

Галибаф отметил, что москва и Тегеран должны стремиться к укреплению завязок в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах на фоне американских санкций, что, по мнению володина, сблизило две страны.

Кроме того, источники в иранском Корпусе стражей исламской революции также высказали предположение о дальнейшем военном сотрудничестве между Тегераном и москвой.

В ISW отмечают, что чрезмерная зависимость группы «Вагнера» от вербовки из исправительных колоний, похоже, оказывает все большее влияние на боеспособность ЧВК.