В США обеспокоены, что Китай передавал рф каски и бронежилеты, – CNN

Администрация Байдена недавно выразила обеспокоенность по поводу имеющихся у нее доказательств того, что китайские компании продавали рф нелетальное оборудование для использования в Украине.

Об этом сообщает CNN по ссылке на двух американских чиновников.

Многочисленные источники, знакомые с американской и европейской разведкой, сообщили CNN, что это оборудование включает в себя такие предметы, как бронежилеты и шлемы, но не предусматривает более мощную военную помощь, о которой спросила рф.

Передача оборудования вызывает «беспокойство», сказал один из официальных лиц США, но на данном этапе Вашингтона не ясно, знает ли об этом центральное правительство. Хотя государственные предприятия доминируют в экономике Китая, не все подлежат ежедневному надзору.

Некоторые официальные лица США считают, что правительство Китая знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы прекратить их, сказал второй чиновник.

Хотя администрация Байдена все еще взвешивает влияние и общее значение поддержки, это вызывает все большее беспокойство среди официальных лиц США.

Официальные лица США отказались предоставить подробности общения между администрацией Байдена и Пекином.

Госсекретарь Тони Блинкен посетит Китай в ближайшие недели и ожидается, что трансферы станут темой обсуждения, сказал второй чиновник.

CNN обратился в посольство Китая в Вашингтоне за комментарием. Bloomberg первым сообщил о контакте между администрацией Байдена и Пекином.

Если администрация Байдена действительно определит, что центральное правительство Китая намеренно оказывает помощь вторжению рф – или сознательно разрешает такую помощь – администрация должна будет решить, насколько сильно ответить. Начиная с первых дней войны, главные помощники президента Джо Байдена предупреждали Китай о возможных последствиях, если Китай решит поддержать рф в конфликте.

Такая прямая материальная помощь правительства Китая также будет означать очевидное углубление самопровозглашенного партнерства Китая с москвой, которое до сих пор выглядело тщательно выверенным.

США считают, что в начале войны Китай намеревался продать летальное оружие рф для использования в Украине, заявил американский чиновник. Но с тех пор Китай существенно сократил эти планы, сказал чиновник, – это администрация Байдена считает победой.

Представители американской разведки постоянно заявляли, что они не видели никаких доказательств того, что Китай оказывал летальную помощь россии.