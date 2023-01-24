В Кропивницком задержали вражеского агента, который наводил обстрелы на энергообъекты

В Кропивницком задержан приспешник агрессора, который собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона. В первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики.

Об этом сообщили в ОГП и СБУ.

Также по указанию врага злоумышленник должен установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком. По сигналам «маячка» оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту.

В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продолжить серию обстрелов по территории областного центра, используя наводки агента фсб.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужба рф завербовала после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди своего окружения.

Для сбора информации для фсб их агент выходил на местность и осуществлял фото-, видеофиксацию украинских объектов.

Полученный «отчет» с электронными координатами передавал врагу через анонимные мессенджеры.

При осмотре места происшествия и обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили: GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора; телефоны и компьютерную технику с доказательствами общения с представителем фсб.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.