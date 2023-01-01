В рф могут мобилизовать депортированных украинцев, - ЦНС

В рф могут мобилизовать депортированных украинцев вместе с мигрантами, чтобы уменьшить напряжение среди россиян из-за мобилизации.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Любые тезисы Кремль обычно вбрасывает через соприкасающихся людей, а затем эти тезисы подхватывают информационные подельники врага. Так, накануне предложение мобилизовать всех мигрантов, получивших паспорт рф, официально озвучил председатель следственного комитета рф Александр Бастрыкин. Однако, по данным ЦНС, речь идет и о мобилизации мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством рф решения по выдаче паспортов по месту жительства. Что непосредственно направлено на принудительную паспортизацию депортированных украинцев. Заметим, заявление бастрикина откровенно нацистское, поскольку он прямо указывает, что основное внимание должны уделить мобилизации представителей национальных меньшинств. Наряду с этим заявлением пропагандистскими телеграм-каналами распространяются материалы, которые усиливают ксенофобские настроения относительно мигрантов из данных стран, как участников организованных преступных групп, связанных с распространением наркотиков, оружия и в целом как паразитирующих на русских, – сказано в сообщении.

По данным кремлевских социологов и аналитиков, такие предложения положительно воспринимаются россиянами, среди которых растет возмущение относительно новой волны мобилизации в стране.

Центр национального сопротивления информирует, если вы или ваши друзья и родственники проживаете на ТОТ, или же депортированы в рф, – россияне могут использовать вас в войне против Украины принудительно мобилизовав.

Если вас или ваших знакомых принудительно мобилизовали на ВТО, обращайтесь на горячую линию проекта «Хочу жить»: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Также, в ЦНС призывают внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на ВТО, поделиться этой информацией.