СБУ задержала бывшего «беркутовца», который шпионил по позициям ВСУ в Донецкой области

В прифронтовых районах Донецкой области задержан бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции «Беркут», который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

После 24 февраля прошлого года злоумышленник начал собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Собранные сведения передавал своей дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере.

Полученную информацию женщина «сливала» своему знакомому – участнику оккупационной группировки рф на полуострове.

Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Кроме того, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого он просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы.

Во время задержания злоумышленника правоохранители обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации "днр".

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников разведывательно-подрывной деятельности против Украины.