Коллаборант из Снигиревки пытался взяткой откупиться от ответственности за сотрудничество с оккупантами – теперь у него прибавилось проблем

Полиция задержала подозреваемого в коллаборационизме жителя Снигиревки за предоставление неправомерной выгоды в размере одной тысячи долларов за решение проблем с правоохранителями.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Коллаборант из Снигиревки, который во время оккупации сотрудничал с орками и думал, что сможет так же легко «наладить контакт» с помощью 1К$ и с правоохранителями. Отброс обворовывал односельчан вместе с захватчиками, а затем продавал имущество местным жителям. Вырученные деньги делил вместе с оккупантами. По факту коллаборационной деятельности предателю ранее уже сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Именно за изменение хода следственных действий за колаборационную деятельность и пытался «решить» фигурант. Но не в свою сторону «решил» злоумышленник ход дела – задержание по 208 УПК Украины и подозрение по ч. 3 ст. 369 УК Украины», – написал Шайхет.

Теперь за совершенное фигуранту грозит до 8 лет заключения.

«Хочу еще раз напомнить всем, кто нарушил закон, все ваши дела будут решаться исключительно по Уголовному Кодексу Украины и никак иначе», – подытожил начальник ГУНП.

Напомним, как СБУ задержала жителя Снигиревки, продавшего награбленное оккупантами имущество.