Командиру авиаполка рф, причастного к организации ракетных ударов по многоэтажке в Днепре и другим многолюдным местам, объявили подозрение

Следствие собрало масштабную доказательную базу на командира военного полка России, причастного к серии ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Военным преступником является командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации воздушно-космических сил вс рф полковник Олег Тимошин.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В общей сложности вражеские обстрелы, совершенные по его приказу, привели к гибели 88 и ранению 240 мирных украинцев.

В частности, именно он организовал удар по жилому дому в Днепре 14 января этого года. В результате обстрела погибли 46 человек, еще 79 – травмированы.

Он же причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге 27 июня прошлого года. Тогда погиб 21 человек, ранены 77 мирных жителей.

Также расследование установило, что по его указанию российские оккупанты в мае обстреляли ракетами торговый центр «Ривьера» в Одессе и городской дом культуры в Лозовой Харьковской области.

А в июле Тимошин приказал ударить по многоэтажному жилому дому и базе отдыха «Годжи» в поселке Сергеевка Одесчины. От обстрела погибли 14 человек, еще 30 получили тяжелые травмы.

Для серии воздушных атак использовались российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Тимошину о подозрении по частям 1, 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Отмечается, что продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

Напомним, что в Днепре обещают награду за информацию о разрушившем многоэтажку пилоте: известно позывное и место посадки самолета.