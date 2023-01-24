В Ровенской области двух предпринимателей подозревают в отмывании бюджетных средств: продавали еду в садики, пока те не работали

В Ровенской области двух предпринимателей подозревают в отмывании бюджетных средств. Они продавали еду в садики, пока те не работали.

Об этом пишет издание «Информационный поток.Ровно».

Так, двум предпринимателям из Ракитного доложено о подозрении в отмывании бюджетных средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

В ходе следствия установлено, что обе подозреваемые в 2020 году во время карантина заключили фиктивные соглашения на поставку продуктов питания в дошкольные учебные заведения тогда еще Рокитновского района. Несмотря на то, что учебные заведения в тот период вообще не работали, предпринимателям на счета было перечислено почти 400 тысяч гривен. Осознавая противоправность их получения женщины все равно использовали эти средства в своей хозяйственной деятельности.

Сейчас на рассмотрении в суде находится еще одно уголовное производство по факту завладения государственными средствами в крупных размерах, подлоге документов и их использовании, совершенных по предварительному сговору группой лиц, а также в служебном подлоге документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ч. 4 191, ч. 3 ч. 4 ст.358, ч. 1 ч. 2 ст.366 УК Украины). Подозреваемые предприниматели тоже его фигурантки. В рамках этого производства на имущество женщин наложен арест.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет и с конфискацией имущества.