На декабрь 2022 года инфраструктура Украины понесла почти $138 млрд убытков из-за войны, — KSE

По состоянию на декабрь 2022 года инфраструктура Украины понесла уже $137,8 млрд прямых задокументированных убытков из-за полномасштабного вторжения России. С ноября 2022 года общая сумма ущерба возросла почти на $2 млрд.

Оценку провела аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) в рамках Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.

Исследование KSE проводит совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерством здравоохранения, Минреинтеграции и в сотрудничестве с другими профильными министерствами и Национальным банком Украины.

Россия продолжает разрушать инфраструктуру Украины массированными атаками, обстрелами и боевыми действиями. По оценке экспертов проекта KSE «россия заплатит», больше всего выросли потери от разрушения жилищного фонда, учебных заведений и объектов сфер культуры, религии и спорта.

Убытки от разрушений жилищного фонда в Украине оцениваются в $54 млрд. За декабрь эта сумма выросла еще на $1.5 млрд. За более десяти месяцев войны в целом повреждено или разрушено 149.3 тыс. жилых домов, среди которых: 131.4 тыс. частных домов, 17.5 тыс. — многоквартирных и 280 общежитий.

Ущерб инфраструктуре на декабрь прошлого года оценивался в $35.6 млрд, в промышленности вместе с потерями предприятий — в $13 млрд.

В то же время, по данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, к началу декабря 2022 года из более 150 разрушенных или поврежденных мостов или мостовых переходов на дорогах государственного значения проезд был восстановлен на 72 объектах, а к началу января 2023 года — уже 78 объектов.

Больше всего украинцы восстановили мосты в Киевской (20 из 24 объектов) и Черниговской (20 из 27 объектов) областях. За последний месяц дополнительно возобновилось движение по мостам Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Россия продолжает наносить разрушения и образовательным учреждениям Украины. Сумма ущерба этой сферы выросла на $400 млн и составляет $8.6 млрд. В результате боевых действий уже повреждено или разрушено более 3 тысяч образовательных учреждений, среди них: 1.4 тыс. средних школ, 865 детских садов, 505 вузов.

Еще на $100 млн выросли убытки, которые из-за войны нанесены учреждениями сфер культуры, спорта и религии, и оцениваются в $2.2 млрд. По итогам декабря 2022 года таких объектов 1327: это 907 заведений культуры, 168 спортивных заведений, 157 объектов туризма и 95 религиозных.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 64 крупных и средних предприятия, 84.3 тыс. единиц сельхозтехники, 31 интернат, 44 социальных центра, почти 3 тыс. магазинов, 593 аптеки, почти 195 тыс. частных легковых авто, 1. транспорта, 330 больниц, 595 админзданий государственного и местного управления.

В интервью «Преступности.НЕТ» заместитель главного архитектора Николаева Евгений Поляков рассказывал, что с помощью KSE мэрия Николаева проводит анализ экономического влияния повреждений.