На декабрь 2022 года инфраструктура Украины понесла почти $138 млрд убытков из-за войны, — KSE

По состоянию на декабрь 2022 года инфраструктура Украины понесла уже $137,8 млрд прямых задокументированных убытков из-за полномасштабного вторжения России. С ноября 2022 года общая сумма ущерба возросла почти на $2 млрд.
Оценку провела аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) в рамках Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.
Исследование KSE проводит совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерством здравоохранения, Минреинтеграции и в сотрудничестве с другими профильными министерствами и Национальным банком Украины.
Россия продолжает разрушать инфраструктуру Украины массированными атаками, обстрелами и боевыми действиями. По оценке экспертов проекта KSE «россия заплатит», больше всего выросли потери от разрушения жилищного фонда, учебных заведений и объектов сфер культуры, религии и спорта.
Убытки от разрушений жилищного фонда в Украине оцениваются в $54 млрд. За декабрь эта сумма выросла еще на $1.5 млрд. За более десяти месяцев войны в целом повреждено или разрушено 149.3 тыс. жилых домов, среди которых: 131.4 тыс. частных домов, 17.5 тыс. — многоквартирных и 280 общежитий.
Ущерб инфраструктуре на декабрь прошлого года оценивался в $35.6 млрд, в промышленности вместе с потерями предприятий — в $13 млрд.
В то же время, по данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, к началу декабря 2022 года из более 150 разрушенных или поврежденных мостов или мостовых переходов на дорогах государственного значения проезд был восстановлен на 72 объектах, а к началу января 2023 года — уже 78 объектов.
Больше всего украинцы восстановили мосты в Киевской (20 из 24 объектов) и Черниговской (20 из 27 объектов) областях. За последний месяц дополнительно возобновилось движение по мостам Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
Россия продолжает наносить разрушения и образовательным учреждениям Украины. Сумма ущерба этой сферы выросла на $400 млн и составляет $8.6 млрд. В результате боевых действий уже повреждено или разрушено более 3 тысяч образовательных учреждений, среди них: 1.4 тыс. средних школ, 865 детских садов, 505 вузов.
Еще на $100 млн выросли убытки, которые из-за войны нанесены учреждениями сфер культуры, спорта и религии, и оцениваются в $2.2 млрд. По итогам декабря 2022 года таких объектов 1327: это 907 заведений культуры, 168 спортивных заведений, 157 объектов туризма и 95 религиозных.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 64 крупных и средних предприятия, 84.3 тыс. единиц сельхозтехники, 31 интернат, 44 социальных центра, почти 3 тыс. магазинов, 593 аптеки, почти 195 тыс. частных легковых авто, 1. транспорта, 330 больниц, 595 админзданий государственного и местного управления.
В интервью «Преступности.НЕТ» заместитель главного архитектора Николаева Евгений Поляков рассказывал, что с помощью KSE мэрия Николаева проводит анализ экономического влияния повреждений.
«При поддержке правительства Дании по заказу Антикоррупционной инициативы ЕС к этой работе привлекли команду «Россия заплатит». Совместная работа позволила получившим спутниковые снимки компании Maxar Technologies. Там достаточно подробная информация. Благодаря этому, по методологии Киевской школы экономики, проведен анализ убытков. Конечно, эти данные будем уточнять», – рассказывал Поляков.