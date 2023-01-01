Поднял связи в космосе: Рогозин заявил, что выяснил, кто его подстрелил в Донецкой области

Бывший руководитель «Роскомоса» Дмитрий Рогозин заявил, что нашел виновных в своем ранении, которое он получил в Донецкой области 21 декабря. Для этого он поднял многолетние связи в космосе и нашел виновного.

Такое заявление он сделал в интервью российскому пропагандистскому СМИ.



Рогозин сказал, что знает, как точно гаубица выстрелила в него в Донецке. И теперь он следит за ней.

Все это он якобы помог ему выяснить «хорошие друзья», с которыми тот проработал в компании четыре года. Они показали ему соответствующие спутнику снимки.

«Я попросил точную карту, снимок, сделанный в этот день одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то оружие, из которого производился выстрел», – заявил Рогозин.

Кроме этого, бывший руководитель «Роскомоса» пообещал отомстить украинской гаубице за своих боевых товарищей.



Напомним, 21 декабря во время удара по гостинице в Донецке Рогозин получил осколочное ранение. Вскоре его состояние ухудшилось, а врачи заявили, что осколок «невозможно изъять».