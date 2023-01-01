ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Всего за полчаса ВСУ уничтожили 3 российских вертолета Ка-52 «Аллигатор»

Уже 336-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 24 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 января.

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06:30 За сутки 24 января украинские военнослужащие сбили 3 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор", которые выполняли задание в районе Волновахи Донецкой области. Об этом говорится в сводке генштаба ВСУ в Facebook.

Также в отчете говорится, что украинские защитники также сбили 1 российский самолет Су-25 в районе Бахмута.

Кроме того, пресс-служба ВВС Украины опубликовала у себя в Twitter сообщение, в котором говорится, что все 3 вертолета сбили всего за полчаса.

"В ходе получасового зенитного боя с 00:00 до 00:30 24 января 2023 года подразделения зенитно-ракетных войск ВВС уничтожили три ударных вертолета Ка-52", — сказано в сообщении.

05:20 войска обстреляли Константиновку Донецкой области, ранены 4 мирных жителя, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

«Среди раненых двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь — состояние здоровья удовлетворительное», – написал он.

Также Кириленко рассказал, что в результате обстрела Константиновки были повреждены многоэтажки.

Позже Кириленко отметил, что в многоэтажках вылетели окна, повреждены квартиры. Жители уже получают плёнку и стройматериалы для оперативного ремонта.

04:20 24 января в Мариуполе было попадание в казарму.

"Мариуполь. Бавовна. Примерно в 18 часов зашла именно в казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы Мариупольского Сопротивления", - сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На месте взрыва все было в дыму, много "скорых" и спасателей.

"В этой казарме базировалось более 200 оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев", - сообщил Андрющенко.

Установить количество потерь врага пока не возможно.

"Они есть и немаленькие - вне всякого сомнения", - сообщил он.

02:20 Мобілізовані з російського Ярославля, які записали відеозвернення зі скаргою на командирів через звинувачення у дезертирстві, перестали виходити на зв’язок, повідомив проєкт «Місце Сили Ярославль» із посиланням на їхніх родичів.

Відеозвернення з’явилося в російських пабликах 18 січня, на ньому близько 30 чоловіків у камуфляжі та з закритими обличчями називають себе військовими з Ярославської області і просять владу про допомогу. Вони заявили, що під час бойових дій в Україні вони за наказом командира відступили зі своїх позицій, але тепер їх хочуть звинуватити у дезертирстві. В уряді Ярославської області повідомили, що звернення перевіряє військова прокуратура.

За словами родички мобілізованого, до солдатів приїхав ОМОН, а військова комісія з окупованої частини Луганської області вимагала повернутися на залишені позиції.

Родич Анни (її ім’я змінено) не виходив на зв’язок від минулого тижня. Вона припускає, що мобілізованих, які записали відео, позбавили засобів зв’язку і розподілили по різних частинах. Рідні 70 солдатів спробували знайти адвоката, але поки що ніхто не погодився надати їм послуги, повідомляє телеканал «Настоящее время».

У вересні президент Росії Володимир Путін підписав закон про посилення покарання за злочини в період мобілізації та в умовах збройного конфлікту, який передбачає до 10 років позбавлення волі за дезертирство, мародерство та добровільне здавання в полон.

У середині грудня російські суди почали ухвалювати перші вироки за статтею про дезертирство. Мінімальний термін, який одержують фігуранти таких справ, – три роки колонії.

00:20 Силы обороны Украины продвигаются в направлении Кременной, а освобождение города позволит создать плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Продвигаемся в направлении Кременной. После деоккупации этого города мы будем иметь плацдарм для следующего наступления в направлении Рубежного и Северодонецка. И из последнего, скорее всего, орки будут просто бежать", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что оккупанты превратили села у линии фронта в пожарища, умышленно уничтожая дом за домом.

"Скоро я покажу, как минимум один населенный пункт деоккупирован – точнее то, что от него осталось. Ждем информацию от Генштаба", – сообщил он.

Кроме того, глава Луганской области сообщил, что российские захватчики уже начинают "эвакуировать" свои семьи из временно оккупированного Луганска в россию.