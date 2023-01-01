На оккупированных территориях Россия планирует создать 24 исправительных колонии

Правительство России поручило федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) создать на оккупированных территориях Украины 24 исправительных колонии.

О соответствующем распоряжении, датированном 23 января 2023 г., опубликовали на портале правовой информации, пишет Главком.

Речь идет о 12 заведениях на территории так называемой ДНР, 7 заведениях на территории так называемой ЛНР; 3 колонии в Херсонской области, 2 - в Запорожской.

Также, по плану правительства России, на оккупированных территориях будут созданы три лечебных исправительных учреждения, три исправительных центра, одна колония-поселение.

Финансирование новых учреждений документом предлагается осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, которые уже были выделены на деятельность ФСИН. То есть без дополнительного направления средств государственной казны. Регистрация заведений должна быть произведена в трехмесячный срок.

По данным ФСИН на конец 2022 года, которые исследовало издание «Медуза», в России действовали 626 исправительных колоний. В среднем это по семь колоний в один регион.

Ранее сообщалось о том, что российский оборонный производственный сектор, по идее, прибегает к использованию труда заключенных. Такие выводы содержались в январском своде министерства обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку.