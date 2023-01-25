Оккупанты вчера и сегодня обстреливали Очаков, а также Куцурубскую ОТГ

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли акваторию Очаковской общины и населенный пункт Куцурубской общины.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вчера, 24 января, в 14:23 и сегодня утром, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера, 24 января, в 14:23 и 16:00 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины. Попадание зафиксировано по открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.