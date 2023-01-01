Двое жителей Первомайского района стали жертвами мошенников и потеряли более 50 тысяч гривен

В полицию обратились два жителя Первомайского района с заявлениями о том, что стали жертвами мошеннических действий. Путем обмана злоумышленники присвоили более 22 тысяч гривен 59-летней женщины и 30 тысяч гривен 48-летнего жителя города.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По словам потерпевшей, во время телефонного разговора ей показалось, что звонит дочь, которая, плача, рассказала, что совершила правонарушение. Чтобы решить вопрос о непривлечении к ответственности, необходимо перевести определенную сумму средств на карточный счет. Женщина без колебаний перечислила средства, и только после этого позвонила по телефону дочери. Только услышав, что с дочерью все хорошо и ничего подобного с ней не случилось, женщина поняла, что ее обманули мошенники.

При схожих обстоятельствах своих сбережений лишился и 48-летний мужчина. По его словам, в одном из мессенджеров ему поступило сообщение от знакомой с просьбой дать взаймы деньги. Мужчину не смутило сообщение, так как он неоднократно помогал знакомой и она возвращала долг. Поэтому сразу же перечислил денежные средства на указанный в уведомленный счет. Лишь позже заявитель узнал, что стал жертвой мошеннической схемы.

По указанным фактам полицейские Первомайского райотдела открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

«Уважаемые граждане, правоохранители призывают быть бдительными и осторожными, помните главное правило – любую информацию, которую вы получаете через телефонный разговор или с помощью сообщений – нужно обязательно проверять. Для этого всегда нужно обращаться к первоисточнику. Не спешите принимать решения и совершать необдуманные действия», – добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что только за одни сутки мошенники обманули троих николаевцев на сумму 337 тысяч гривен.