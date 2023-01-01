Николаевские морпехи показали видео боя, в котором вместе с собратьями уничтожили штурмовую колонну оккупантов

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского опубликовала видео уничтожение штурмовой колонны оккупантов 15 января возле населенного пункта Водяное

Видео опубликовано на Facebook-странице бригады и YouTube.

«Наглое «атрицательное» наступление «второй армии мира» было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонительного боя наших защитников на Донетчине. Вашему вниманию эпическое видео уничтожения штурмовой колонны оккупантов 15 января возле населенного пункта Водяное силами 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, собратьев-пехотинцев и 503-го ОБМП», - говорится в сообщении.