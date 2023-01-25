Послы ЕС договорились продлить все экономических санкций против россии еще на полгода

Послы Евросоюза утвердили продление всех примененных ЕС экономических санкций против рф за ее агрессию против Украины на следующие шесть месяцев.

Об этом сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк в своем Twitter.

«Послы ЕС официально дали «зеленый свет» для продолжения всех экономических санкций Евросоюза против россии еще на шесть месяцев», – написал он.

Также Йозвяк отметил, что в скором времени будут предоставлены предложения Европейской комиссии по новому пакету санкций против Беларуси. Их разработают до конца недели вместе с предложениями по ограничению цен на российское дизельное топливо и мазут.

Напомним, что в ЕС хотят с помощью санкций погрузить экономику россии в рецессию на десятилетие.