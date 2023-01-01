В Снигиревке задержан коллаборант, который хотел подкупить следователя СБУ

Житель Снигиревки, подозреваемый в коллаборационизме, пытался подкупить сотрудника следственного подразделения СБУ во избежание уголовной ответственности. Его задержали при передаче части денег.

Об этом сообщает СБУ, полиция и прокуратура Николаевской области.

33-летний злоумышленник во время захвата города поддержал российских оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество украинцев. Сотрудники Службы безопасности задержали коллаборанта в результате стабилизационных мер после освобождения Николаевской области.

«Впрочем, во время досудебного расследования фигурант предложил деньги следователю СБУ за содействие во избежании уголовной ответственности. После получения «предложения» офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству», – говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили фигуранта на попытке передачи первой части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен. Вся же сумма взятки составляет 1 тысячу долларов США.

На основании задокументированного факта коллаборанту дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

По ходатайству прокурора в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 200 тысяч гривен.