За два месяца количество могил на кладбище для бойцов ЧВК «Вагнер» выросло в 7 раз

Кладбище, используемое ППК «Вагнер» для захоронения убитых наемников в станице Бакинского Краснодарского края, за последние несколько месяцев увеличилось в 7 раз.

Об этом сообщает издание The New York Times, проанализировавшее спутниковые снимки и видеозаписи.

«Расширившееся кладбище – редкое визуальное свидетельство, которое показывает, какой вред наносит «Вагнеру», особенно его рядовым бойцам, вторжение в Украину. На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 захоронений в районе кладбища, где хоронят бойцов «Вагнера», и это количество увеличилось почти в 7 раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках всего два месяца назад», - говорится в материале.

Издание отмечает, что увеличение территории кладбища совпадает с кровавым наступлением русских солдат и наемников с целью закрепиться на востоке Украины.

Правительство США утверждает, что потери «Вагнера» на поле боя «начисляют тысячи и что 90% из них - это заключенные, которые были завербованы для участия в боевых действиях в обмен на освобождение из тюрьмы».

Напомним, что ППК «Вагнера» присылает родственникам зэков пустые гробы ликвидированных в Украине наемников.