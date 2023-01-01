Титулованный украинский боец MMA Кострица погиб в боях под Бахмутом

В боях под Бахмутом погиб известный украинский боец MMA Эдуард Кострица.

Об этом сообщает Национальная федерация ММА.

Сообщается, что 30-летний спортсмен с позывным «Опасный» погиб на Донбассе 23 января во время выполнения боевого задания.

Кострица был воспитанником киевского бойцовского клуба Феникс. В 2019 году в Риме он завоевал серебро чемпионата Европы по ММА, а в 2021 году в Праге Эдуард стал обладателем Кубка мира по смешанным единоборствам в весе 52 кг.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч спортсменов вступили в ряды ВСУ и воюют против российских оккупантов.