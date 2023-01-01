У ВСУ много сюрпризов для россиян, оккупанты будут уничтожены, - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что любое большое наступление россиян закончится ловушкой и гибелью для них.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев, передает Лига.net .

По его словам, у противника не получится полностью захватить Донецкую область, поскольку ВСУ удерживают позиции, а также наступают в направлении Кременной.

Он отметил, что украинские воины уничтожают склады и логистику, а это усложняет поставки для России. Ковалев напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о подготовке большого наступления захватчиков.

- нужно быть готовыми к любому варианту развития событий. Они готовятся, но ВСУ готовят много сюрпризов, а потому россияне попадут в ловушку. Все оккупанты будут уничтожены, - сказал спикер Генштаба.

Он также заявил, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов писал о тактике российской армии много лет назад — штурм городов из-за их уничтожения.