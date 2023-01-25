В ЕСПЧ определили, что российская оккупация части Донбасса началась 11 мая 2014 года

В среду, 25 января, Европейский суд по правам человека определил, что россия оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела «Украина и Нидерланды против россии».

Об этом заявил глава комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Отмечается, что речь идет о массовых нарушениях прав людей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, похищении и попытках незаконного вывоза в рф детей-сирот в 2014 году и авиакатастрофе самолета рейса MH17.

Маслов объяснил, что суд признал приемлемость дела. Это означает следующее:

- суд признает контроль россии на Донбассе и определяет временные и территориальные границы оккупации;

- начиная с 11 мая 2014 года, события на Донбассе подпадают под юрисдикцию суда;

– ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела «Украина и Нидерланды против россии» по сути.

«Это решение ЕСПЧ станет аргументом и для других судебных процессов. И поможет привлечь рф к ответственности. Каждое российское преступление должно быть доказано, а виновные – понести наказание», - добавил Маслов.

Именно 11 мая 2014 пророссийские боевики объявили о проведении незаконного «референдума» в Донецкой и Луганской областях. Результатом этого стало создание подконтрольных рф группировок «ДНР» и «ЛНР».