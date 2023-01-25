Пропагандисты рф выдают видео с задержанием преступника в Николаеве за якобы вручение повестки «под дулом автомата»

В Николаеве 22 января патрульные задержали подозреваемого в нанесении тяжелых травм. Момент сняли на видео очевидцы, а российская пропаганда выдала задержание за якобы вручение повестки под дулом автомата.

Об этом сообщил заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Недавно во многих пророссийских Telegram-каналах появилось очередное видео "измены", будто одесские патрульные под "дулом" автомата забирают мужчину в военкомат.