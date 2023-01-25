Пропагандисты рф выдают видео с задержанием преступника в Николаеве за якобы вручение повестки «под дулом автомата»

В Николаеве 22 января патрульные задержали подозреваемого в нанесении тяжелых травм. Момент сняли на видео очевидцы, а российская пропаганда выдала задержание за якобы вручение повестки под дулом автомата.
Об этом сообщил заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Недавно во многих пророссийских Telegram-каналах появилось очередное видео "измены", будто одесские патрульные под "дулом" автомата забирают мужчину в военкомат.
“Видео, на котором патрульные с оружием в руках задерживают мужчину, снято 22 января, однако не в Одессе, а в Николаеве. И никого там не забирали в военкомат. А предыстория была такова: женщина в истерике позвонила в полицию и сообщила, что ее отчим зарубил мужчину топором… За считанные минуты патрульные прибыли на место происшествия, задержали пьяного агрессивного обидчика, оказали медицинскую помощь потерпевшему и вызвали следователей. Словом, событие на видео совсем не о мобилизации «под дулом автомата», – пояснил Белошицкий.